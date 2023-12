Gypsy Rose, que inspirou a série 'The Act', sairá da prisão nesta sexta (28); relembre caso

Gypsy Rose Blanchard, 32, condenada a dez anos pelo assassinato da mãe, Dee Dee Blanchard, em 2015, deixará a prisão nesta quinta-feira (28), quando completará 85% da sentença. As informações são da People, que ouviu o Departamento de Correções de Missouri, nos Estados Unidos. Gypsy já cumpriu 8 anos da pena.

A mulher foi condenada após confessar à Justiça, em 2016, ter encomendado o assassinato da mãe ao seu então namorado, Nicholas Godejohn. Ela justificou que cometeu o crime por vingança, pelos anos em que Dee Dee inventou que a filha possuía doenças crônicas que a obrigavam a estar em uma cadeira de rodas.

Gypsy Rose admitiu que, nos oito anos que passou na prisão, ela relembrou os acontecimentos de junho de 2015, quando pediu a Nicholas Godejohn para matar Dee Dee. Ela disse que era constantemente vítima de abusos mentais e físicos, além de ter sido forçada a se submeter a mais uma cirurgia desnecessária. "Eu estava desesperada para sair daquela situação", afirmou.

“Se eu tivesse outra chance de refazer tudo, não sei se voltaria a quando era criança e diria aos meus tios e tias que não estou doente e que a mamãe me deixa doente, ou, se eu voltasse exatamente ao ponto daquela conversa com Nick e dissesse a ele: ‘Quer saber, vou contar tudo à polícia’. Eu meio que luto com isso”, admitiu. “Ninguém jamais me ouvirá dizer que estou feliz por ela estar morta ou que estou orgulhosa do que fiz. Me arrependo todos os dias”, acrescentou.

De acordo com a People, o que Dee Dee fez com Gypsy se chama "síndrome de Munchausen", um tipo raro de abuso em que um tutor exagera ou induz uma doença a uma criança para ganhar atenção e simpatia em troca.

Gypsy, conforme as mentiras inventadas pela mãe, tinha uma doença terminal e sofria de distrofia muscular, leucemia, asma severa, epilepsia, apneia do sono e outras patologias. Além disso, Dee Dee não permitia que a filha falasse durante consultas médicas e chegou a afirmar que, se ela tentasse escapar de casa, a Polícia não acreditaria em sua história.

Nicholas Godejohn, que assassinou Dee Dee a mando de Gypsy, seguirá na cadeia por cumprir prisão perpétua.