Filho de Andressa Urach desabafa sobre briga com a mãe: 'me mandou cuidar da minha vida'

Arthur Urach, filho da ex-modelo Andressa Urach, gravou um vídeo na noite deste domingo (17) desabafando sobre os últimos conflitos "públicos" com a mãe. Segundo o portal Notícias da TV, Andressa, recentemente, chamou o filho de "ingrato" por ter se afastado da família e criticou seu namoro com a influenciadora digital Brenda Medeiros.

No vídeo, publicado no Youtube, Arthur revela que pediu para a mãe retirar do ar uma gravação em que o reprova e critica Brenda e a família da namorada.

"Eu pedi pra minha mãe apagar aquele vídeo dela falando mal de mim, da Brenda e da família dela. Ela me mandou ir cuidar da minha vida", comentou o jovem de 17 anos. Além disso, ele pediu para a mãe pedir desculpas publicamente pelo que falou, mas não obteve dela um retorno positivo.

"Como ela tornou essa briga pública, pra mais de um milhão de pessoas que continuam nos atacando, eu pedi que fosse um pedido de desculpas publicamente. Ela mandou eu ir cuidar da minha vida de novo e falou pra vocês que tava tudo bem, sendo que não está", assegurou Arthur.

Andressa rebate críticas

Em um de seus vídeos publicados recentemente, Arthur acusou a mãe de ter sido negligente em um momento em que ele precisou de assistência hospitalar. "Basicamente, quase morri por conta da fé fanática dela", afirmou o garoto.

De acordo com ele, num dia em que estava sentindo muita dor, Andressa o teria levado para a igreja e ido para o presídio alegando que iria "cuidar das pessoas". "Me deixou com os pastores e voltou de noite. Quando eu estava agonizando de dor, ela me levou para o hospital", contou.

Segundo a Folha de S. Paulo, a ex-modelo rebateu a fala do filho dizendo que ele estava "mentindo", que, nesse dia, ela o levou ao hospital para retirar a vesícula e tem uma foto arquivada no Instagram como prova. "Nessa época, antes da cirurgia, passei na igreja e pedi ao pastor para orar. Fomos parar em um hospital público porque eu estava totalmente sem dinheiro", relatou Andressa.

Desavença com a nora

Conforme a Folha, Andressa desaprova Brenda por ela ser "feminista". Além disso, acusa a nora de querer ganhar visualizações nas redes sociais às custas de "falar mal" dela.

"Ela virou a cabeça dele e o joga contra mim. Minha nora é feminista e eu sou conservadora. É uma relação difícil", afirmou.