Filha de Tirullipa passa por cirurgia e humorista pede orações

O humorista Tirullipa contou que a filha mais velha, Layla Vitória, teve que passar por uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice após sentir fortes dores. Ele fez o relato no Instagram, nessa quinta-feira (1º), e pediu orações para a filha.

A Lalazinha sentiu umas dores. Ela já estava sentindo umas dores, isso estava vindo frequente… E ontem descobriram que estava inflamado o apêndice e ela está fazendo uma pequena cirurgia agora para tirar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus”, relatou ele na rede social.

Em seguida, o artista voltou à plataforma para contar que a cirurgia foi finalizada com sucesso. “Deu tudo certo, meus seguidores. Obrigado pelas orações de todos”.

Foto: reprodução/redes sociais

Tirullipa ainda explicou que Layla deve ficar internada mais alguns dias por precaução. Ele também se emocionou ao agradecer o carinho que recebeu dos fãs. “Para quem não sabe, minhas duas filhas são a vitória da minha vida. Layla Vitória e Lunna Vitória. As duas foram fertilizações in vitro, e são muito especiais para mim. E hoje foi muito difícil para mim, ver minha filha entrando na sala de cirurgia, mas ela foi muito forte”, relatou Tirullipa.

Farofa da Gkay

Em sua recente participação no “Podcats”, Tirullipa falou da polêmica que protagonizou na “Farofa da Gkay”, em 2022. Na época, foram publicadas nas redes sociais do evento, uma nota informando que o cearense foi expulso da festa por assédio. Segundo o comediante, não foi bem assim.

No bate-papo, Tirullipa disse que tomou a decisão de deixar o evento após uma autoavaliação. “Quando eu tentei conversar com ela, estava muito tumultuado e eu preferi sair porque eu conversei com ela e disse: 'Não vou ficar numa coisa que está todo mundo apontando. Se vai fazer mal para você, eu prefiro sair'. Não foi uma expulsão. Ela não me expulsou em nenhum momento. Eu preferi me retirar, acho que não estava no mesmo clima mais”, explicou ele.