Filha de Silvio Santos se manifesta sobre processo por agressão; entenda caso

A filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, emitiu uma nota sobre o processo por agressão contra o ex-marido, nesta terça-feira (18). A mãe de Thiago Abravanel preferiu não comentar sobre o caso, que ainda está em recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo corre em segredo de justiça.

"Neste momento, Cintia Abravanel e sua Defesa não irão se manifestar a respeito dos fatos divulgados pelos veículos de comunicação. Apesar de já ter sido proferida sentença condenatória, há recursos das partes a serem analisados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, em respeito ao Poder Judiciário e ao segredo de justiça vigente, nos pronunciaremos apenas ao final do processo”, diz a nota enviada à revista Contigo!.

A equipe de Cintia ainda pediu respeito à privacidade de Cintia e de sua família. "Agradecemos o carinho dos jornalistas e do público, e reiteramos nossa intenção de tratar do assunto quando os fatos não mais estiverem sob sigilo", finalizou.

Conforme o colunista Erlan Bastos do Em OFF, Cintia teria sido espancada com socos, tapas, puxões de cabelo e até mordidas pelo ator Leandro Silvestre da Rocha. A agressão teria ocorrido em 14 de julho de 2022, em São Paulo.

Cintia chegou a ser hospitalizada. O Ministério Público denunciou Leandro por lesão corporal. A defesa de Leandro alegou que ele "se defendeu" e a filha do dono do Baú teria iniciado a briga.