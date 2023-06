Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Títi faz 10 anos com festa inspirada na Família Addams

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os três filhos do casal se vestiram de Família Addams para um vídeo publicado no Instagram, no domingo (25). A brincadeira foi inspirada no tema de aniversário de Títi, filha mais velha do casal, que celebrou 10 anos na última terça-feira (20) e ganhou uma festa ontem.

“Vocês estão preparados? Hoje é dia de FESTA da #TítiAddams e a #FamiliaEwbankGagliasso já entrou no clima!!! #TítiBday10", escreveu Giovanna em post no Instagram.

Vários famosos comentaram na postagem da apresentadora. “Aniversário levamos a sério aqui em casa”, escreveu Bruno Gagliasso. “Aaaaah! Para! Eu amo vocês”, publicou Bruna Marquezine. “Que tudo, gente”, elogiou Fiorella Mattheis.

Durante a festa, Giovanna Ewbank e Bruno estavam de roupas "normais". Já Títi estava fantasiada de Wandinha, personagem da família que tem uma série homônima na Netflix.