Filha de César Tralli faz visita surpresa à Globo em aniversário do pai

César Tralli, que comemorou os 54 anos nesta segunda-feira (23), recebeu uma surpresa mais que especial direto dos Estúdios Globo, em São Paulo. É que Manuella, filha do jornalista com a apresentadora Ticiane Pinheiro, 48, apareceu pela primeira vez na emissora para entregar uma carta que fez ao papai.

A mãe coruja foi quem compartilhou tudinho com os seguidores no Instagram: "Hoje é aniversário do melhor marido do mundo e a Manu fez uma surpresa para o papai no trabalho, visitando o estúdio pela primeira vez. Feliz aniversário para o melhor papai do mundo! Saúde, amor e muitas felicidades! Obrigada por existir meu amor!!! Te amamos muito.”

Ticiane gravou todos os momentos, desde a chegada das duas, quando Tralli ainda estava ao vivo apresentando o Jornal Hoje. Depois, nos bastidores, a família e os colegas parabenizaram o aniversariante, com direito a bolo e tudo.

“Papai, feliz aniversário. Melhor pai do mundo. Te amo”, dizia a carta da menina de cinco anos. O vencedor do prêmio “jornalista do ano” nos melhores do ano da firma se derreteu todo: “Posso guardar para sempre? Vou guardar pro resto da minha vida. Essa cartinha é um presente.”

Tralli também não mediu a fofura ao comentar a publicação de Ticiane. “Feliz demais com essa surpresa toda especial. Fiquei emocionado. Muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela existência de vocês em minha vida. Sou um homem que cada dia mais valoriza e celebra a família. Você, minha companheira, minha esposa linda, e minhas filhas, Manu e Rafa, me preenchem de propósito e felicidade. Saudade demais da Rafaela. Ela faz muita falta entre nós. Logo mais chegam as nossas férias juntos! Amo vocês”, escreveu.

Rafaela Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus, de 69 anos, também parabenizou o padrasto, mesmo que de longe. Ela, que está em viagem com o pai e a madrasta, revelou que apelida César de “pai postiço”. “Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos", escreveu a jovem ao publicar uma foto com o aniversariante nos stories do Instagram.

Ela complementou: "Você sempre me guia a enxergar o 'copo meio cheio' em todas as situações. Obrigada por cada conselho, cada conversa e por tudo o que você já fez por mim e pela nossa família. Você é incrível, te desejo tudo de mais lindo sempre!! Meu eterno BISCOITO/BIS! Muita SAÚDE! Te amo demais.”