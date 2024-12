Roberta Miranda revela estupro, violência e comenta dois abortos: 'Fui mãe'

A cantora Roberta Miranda lançou este mês sua autobiografia, “Um lugar todinho meu”, e falou de episódios que impactaram a sua vida, como quando foi estuprada por um homem em Campo Grande (MS), aos 16 anos.

“Esse sujeito detestável me estuprou, e, aos 16 anos, engravidei por conta desse abuso, com uma arma apontada para minha cabeça. Bobinha do jeito que eu era, demorei três meses para perceber que estava esperando um bebê”, escreveu a artista no livro.

Quando contou que estava grávida, o mesmo homem a agrediu, e Roberta perdeu o bebê. “Quando soube que seria pai, o maldito se revoltou e achou por bem resolver o 'problema' da única forma que ele sabia: com violência. Eu estava no quinto mês de gestação e ele simplesmente me deu um chute na barriga. Acostumado a literalmente quebrar tudo, me largou no chão morta de dor e foi embora perturbar outras coitadas. Tentei dormir me contorcendo e, claro, não preguei o olho. A dor física realmente passou, mas fui acometida por outra muito mais dura. Não sei se provocado pela medicação ou pelo chute, meu bebê foi expelido”.

A artista ainda revelou que foi possível ver que o bebê era um menino. “Meu primeiro filho. Até hoje, quando me perguntam, digo que fui mãe. Deus não permitiu que eu o criasse, mas senti todo o amor e a dor de ver aquele pedaço de mim sem vida, uma imagem de que jamais me esquecerei”.

Roberta ainda contou que engravidou uma segunda vez, dessa vez de um amigo, em outro momento de vida. Ela o chamou para transar, já que a família nunca lidou bem com o fato dela ser apaixonada por outras mulheres.

“A pressão foi tanta que não aguentei e resolvi propor a um amigo que a gente transasse, com a ilusão de que com isso acalmaria os ânimos dos Miranda. Ele era amigo mesmo, sem segundas intenções, então tomamos um porre (sim, eu, que odeio bebida, precisei tomar coragem) para encaramos a tarefa. Três meses depois, me descubro grávida novamente. E, mais uma vez, minha mãe se enfureceu, preocupada com a falta total de estrutura para criar uma criança. Tive um novo aborto, desta vez, espontâneo”, relatou a famosa no livro, lançado no último dia 20 de dezembro.