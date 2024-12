Leticia Cazarré reflete sobre ano que passou e revela decisão para 2025: 'Quero fazer o melhor'

A influenciadora digital Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para fazer uma retrospectiva de 2024. Ao fazer o balanço do ano, ela aproveitou para convidar os seguidores a fazer uma reflexão e também adiantou novidades para 2025, entre elas a sua volta ao trabalho fora de casa.

"Chegou o dia mais importante do ano. O dia em que Jesus volta a nascer em nossos corações e a gente tem que pensar um pouco sobre qual é o nosso propósito nesse mundo, nesta vida. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse mergulho para entender para onde a gente quer direcionar a nossa vida", iniciou.

Mãe de seis filhos, fruto de seu casamento com Juliano Cazarré, Letícia reforçou que tomou a decisão de retomar a carreira após 6 anos de dedicação exclusiva aos filhos e ao marido.

"E esse ano eu fiz esse exercício. Foi um ano que ficou bem marcado para mim. Foi um ano de virada. Foi o ano que eu decidi que vou voltar ao trabalho depois de 6 anos dedicada à casa e à família, com tudo que aconteceu na nossa vida, todos os desafios e as dificuldades. E eu entendi que eu precisava primeiro fazer um mergulho interior, lembrar quem eu sou e resgatar a Letícia lá de trás, da infância”, desabafou.

Ela destacou a importância da família para a sua evolução pessoal. "Os meus valores, minha família, tudo o que eu construí até hoje ao lado do Juliano, como nossos filhos me fizeram crescer, como a conversão me fez virar a pessoa que eu realmente deveria ser", afirmou.

A influenciadora deixou claro que pretende estar ainda mais presente nas redes sociais e produzir conteúdos para a internet, dando detalhes de como aconteceu o processo.

"E eu fiz esse exercício de verdade. Coloquei no papel e fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar a encontrar e definir com muita clareza qual é o meu propósito e por que eu quero falar com vocês na internet cada vez mais. Então, é isso que a gente vai falar em 2025", declarou,