Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de dezembro

A Lua cai no signo de Escorpião e na sua descida acaba trazendo à tona alguns desconfortos, mas também uma intensa energia de transformação. Prepare-se para mergulhar fundo nas suas emoções e confrontar questões que estavam ocultas. A Lua em Escorpião intensifica as emoções, aumenta a intuição e a sensibilidade. E quando a Lua provocar Marte vai gerar conflitos, impaciência e impulsividade. Cuidado com atitudes agressivas e palavras ditas no calor do momento. Algumas situações podem trazer à tona questões de poder e controle. É possível que você se sinta desafiado a lidar com situações intensas e transformadoras. Você pode se sentir dividido entre o passado e o futuro.



Conselho do dia:

Use o poder da sua intenção para transformar as coisas ao seu redor. Você não é vítima dos acontecimentos, mas sim o criador da sua própria realidade. Assuma o controle da sua vida e direcione sua energia para a construção de um futuro mais positivo e alinhado com seus verdadeiros desejos.



Aproveite a energia do dia para:

- Fazer uma análise profunda de seus sentimentos, medos e desejos;

- Identificar e eliminar crenças e comportamentos que te impedem de evoluir;

- Se conectar com sua intuição;

- Transformar desafios em oportunidades;

- Renovar suas energias: reserve um tempo para se conectar com a natureza, meditar ou praticar atividades que te tragam paz interior.

Signo de Câncer hoje

Canceriano, a Lua Minguante em Escorpião te coloca em contato com suas emoções mais profundas. É hora de se libertar de mágoas e ressentimentos do passado, abrindo espaço para a cura e o perdão. Aproveite esse momento para expressar sua criatividade e se conectar com a sua criança interior. Permita-se sentir a intensidade das suas emoções, mas lembre-se de buscar o equilíbrio e a leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.