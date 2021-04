Festa do BBB desta quarta (28) terá apresentação de Ferrugem e Mumuzinho

As atrações musicais da festa desta quarta-feira (28) do BBB 21 serão os cantores Ferrugem e Mumuzinho. Para celebrar o 'top 5' do reality show, os dois serão os responsáveis pelo samba e pagode a poucos dias da final do programa.

Esta, inclusive, não é a primeira vez de nenhum dos artistas na casa mais vigiada do Brasil. Mumuzinho fez show remoto ainda na 20ª edição, logo depois que as apresentações musicais foram proibidas na época.

"Sou muito fã do programa, dos brothers que tanto nos fizeram companhia e entreteram nossos dias ao longo dessa pandemia", comentou o artista, também expondo a saudade de tocar nos palcos e trocar energia com o público.

Segunda vez

Para Ferrugem, essa também será a segunda participação. Em 2018, o cantor fez parte da lista de cantores convidados para a final do Big Brother Brasil 18, e cantou fora da casa para os participantes.

"Isso mudou completamente a minha vida, minha carreira. As pessoas que não conheciam meu trabalho passaram a conhecer. Só gratidão por esse programa", disse. Segundo ele, o sentimento o tornou até mesmo fã do formato.

Nesse caminho, os dois também parecem felizes da oportunidade conjunta de uma apresentação este ano. De acordo com Ferrugem, será uma celebração da amizade na música.

"Cantar com Mumuzinho é maravilhoso, adoro! É um dos melhores amigos que tenho na música. A gente tem sintonia na hora de fazer as apresentações e até mesmo nos pagodes improvisados", pontua.

Paredão da semana

Camilla de Lucas, Gil e Pocah estão no 16º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, que foi formado ao vivo na noite da última terça-feira (27).

Juliette, que ganhou a última prova do líder da temporada, indicou a cantora para a berlinda. Esta, por sua vez, salvou Fiuk. Assim, a influenciadora digital e o doutorando em Economia foram automaticamente para a noite de eliminação.

Vote na enquete: