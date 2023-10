Fernanda Paes Leme anuncia sexo de bebê; veja vídeo

Fernanda Paes Leme anunciou nesta quarta-feira (18) que será mãe de uma menina. A revelação foi feita em post conjunto com o noivo, Victor Sampaio, e quem trouxe a novidade foi o cachorro do casal, com balões e uma bandana rosa.

"Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe 'mãe de menino', já o @victorasampaio tem cara de 'pai de menina'. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anúncio mais fofo existe sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo", publicou o casal.

Veja o anúncio:

Famosas como Giovanna Ewbank, Tata Werneck, Preta Gil e Carolina Dieckmann comentaram na publicação e felicitaram a apresentadora.

A gravidez de Fe Paes Leme foi anunciada no último dia 12. Na publicação, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Victor Sampaio, com o cachorro do casal e também uma imagem do ultrassom do bebê.

"Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos três meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", diz texto.

A apresentadora chegou a gravar a reação de amigos ao anunciar gravidez, e o vídeo viralizou nas redes sociais.