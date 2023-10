Betty Faria desconversa sobre briga com a filha: 'Nada a declarar'

A atriz Betty Faria, 82, desconversou ao falar da briga com a filha, Alexandra Marzo, 55. "Eu não falo nada desse assunto. Nada a declarar", disse ela em entrevista à revista Quem.

Betty fez a primeira aparição pública após as declarações polêmicas da filha, no evento de lançamento da série Codex 632, a primeira coprodução do Globoplay com a portuguesa RTP, lançada nessa terça-feira (17), no Rio de Janeiro.

A atriz disse ainda durante a entrevista que "tenta ser uma pessoa melhor a cada dia", falando também sobre ser considerada uma pessoa direta. "Não sei se isso assusta. Pode não agradar a todos essa coisa direta", completou.

Veja também

Entenda a briga

A filha da atriz, Alexandra Marzo, desabafou no Instagram que foi criada por uma "família tóxica" e que a mãe é "sociopata". "Há muito tempo me mantenho calada perante as injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012, venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional", contou.

Alexandra disse ainda que a filha começou a ser levada pela avó para festas noturnas quando tinha apenas 11 anos de idade. "Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, onde ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando", escreveu.

Giulia, a neta de Betty, é estudante de cinema e deve dirigir o primeiro curta-metragem, "Como chorar sem derreter", com a participação de ninguém menos que a avó.