Autora de 'Harry Potter', J.K. Rowling volta a propagar transfobia nas redes sociais

A criadora da saga "Harry Potter", J.K. Rowling, voltou a propagar discurso transfóbico nas redes sociais, nesta terça-feira (17). A escritora britânica publicou no X (ex-Twitter), uma foto que mostra um muro com a frase “Repita conosco: mulheres trans não são mulheres”.

A atitude gerou polêmica em seu perfil. Muitos seguidores a acusaram de "transfóbica", enquanto outros defendiam o direito à opinião da autora.

Histórico

J.K. Rowling é assumidamente transfóbica, se engajando, inclusive, em campanhas contra os direitos da comunidade LGBTQIAPN+.

As polêmicas envolvendo a escritora começaram em 2020, quando ela criticou uma publicação que dizia "pessoas que menstruam", ao invés de "mulheres".

Veja também

De lá para cá, ela já escreveu que "homens não podem se transformar em mulheres" e entrou em defesa após uma pesquisadora protestar contra as mudanças de leis no Reino Unido, que passaram a reconhecer alguns direitos de pessoas trans.

E a controvérsia não para por aí. A criadora do universo de "Harry Potter" já comprou briga até mesmo com os atores principais da saga, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. A Warner Bros. tenta, no momento, transformar a história dos bruxos em série.