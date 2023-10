Alexandra Marzo, filha de Betty Faria, diz que mãe é 'narcisista' e 'sociopata'

A filha de Betty Faria, de 82 anos, desabafou, neste sábado (7), sobre o relacionamento com a mãe. Alexandra Marzo usou o Instagram para afirmar que foi criada por uma "família tóxica" e que a mãe é "sociopata". Até o momento, Betty Faria ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

"Há muito tempo me mantenho calada perante as injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012, venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com mãe sociopata", descreveu.

Filha do ator Claudio Marzo, que morreu em 2015, Alexandra teria tornado pública a briga familiar após Betty levar a neta Guilia Butler ao Festival do Rio. Segundo a Carola de Mulheres de Areia, Betty se aproveita de sua filha.

"Minha filha foi e continua sendo USADA pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva", escreveu a astróloga e ex-atriz.

A ex-atriz ainda acusa a mãe de oferecer bebida alcoólica para Guilia quando ela era menor de idade.

"Minha filha começou a ser levada pela avó, em 2012, para festas noturnas quando tinha apenas 11 anos de idade. A verdade do que ocorreu naquele ano vou contar agora, pois não aguento mais ouvir mentiras sobre a minha vida: Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, onde ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando", escreveu.

Ainda conforme a astróloga, um advogado da equipe de Betty a procurou. "15 dias depois, recebo um telefonema de um advogado dizendo que eu estava sendo intimada na justiça por impedir que a avó pudesse ver a neta. Distorção da realidade, mentira, advogados comprados. Vivi um filme de terror que durou mais de 10 anos. Basta!", contou.

'Mãe infantil'

Sobre a infância, Alexandra relatou que passou por momentos conflituosos com a mãe. "Por toda a minha vida, pensava estar diante de uma mãe infantil, com problemas emocionais e guardava isto como um segredo e tentava protegê-la, na maioria das vezes de si mesma. Porém, hoje entendo o que se passava", descreve.

Para Alexandra, "narcisistas são crianças por dentro". "Possuem idade mental próxima aos 5 anos de idade. Não conseguiram suportar o trauma do abandono na infância e desistiram do amor, optando assim pelo poder. Vivem representando, estudando a psique dos outros para poder usá-los e os prendem, destruindo sua autoestima", explicou.