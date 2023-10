Eduardo Costa é condenado a pagar R$ 70 mil a Fernanda Lima por danos morais

O sertanejo Eduardo Costa vai ter que indenizar Fernanda Lima em R$ 70 mil por danos morais. Em 2018, o cantor chamou a apresentadora de "imbecil" após um episódio do Amor & Sexo abordar a luta das mulheres contra o machismo, o racismo e a homofobia. O programa era apresentado por Fernanda Lima na TV Globo.

A decisão foi do juiz Eric Scapim Cunha Brandão, da 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para ele, as ofensas incitaram o discurso de ódio e violência contra a apresentadora.

“O réu, ainda, sem ter postura cordial, chamou a autora de ‘imbecil’, sendo certo que ambas as partes são pessoas públicas e notórias e, fatalmente, qualquer comentário depreciativo em página de rede social com destaque acarretaria largas consequências com milhares de compartilhamentos e comentários em seguida”, afirmou o magistrado.

À época, Eduardo fez uma publicação no Instagram acusando a atração de ser “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros", e incitou o povo brasileiro a sabotá-la, além do xingamento proferido a Fernanda Lima.

No ano passado, a defesa da apresentadora recusou um acordo proposto pelo cantor para encerrar a ação na Justiça, que já durava quatro anos. O artista teria oferecido um acordo de R$ 10 mil, valor que a defesa de Fernanda considerou que “não podia ser levado a sério”.