Fernanda Paes Leme grava reação de amigos ao anunciar gravidez, e vídeo viraliza na web

Fê Paes Leme emocionou os amigos ao anunciar que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Em um sequência de ligações, publicada nesta segunda-feira (16), é possível ver diversos artistas celebrando o momento com o casal.

Entre a lista de amigos agraciados com a notícia estão Fernanda Rodrigues, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, João Vicente de Castro, Preta Gil, Alice Wegmann e outros.

"O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga. Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e pra sempre. Amamos vocês", escreveu.

A artista ainda pediu desculpas por não lembrar de todos os amigos. "Nem todo mundo atendeu e não lembrei de várias pessoas, mas perdoem a grávida", concluiu.