Novela 'Avenida Brasil' pode ganhar versão na Turquia

A novela "Avenida Brasil", produção exportada pela TV Globo para mais de 140 países, poderá ganhar a primeira versão adaptada internacionalmente. Um acordo inédito assinado entre a emissora brasileira e a turca Ay Yapim foi anunciado nessa terça-feira (17) em Cannes.

O projeto prevê a venda do formato de ‘Avenida Brasil’ para a produtora de dramas da Turquia, que poderá fazer alterações na história, sempre mantendo as premissas que consagraram a trama no Brasil. Tudo terá a consultoria artística dos Estúdios Globo.

Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela, exibida originalmente entre março e outubro de 2012, foi um sucesso indiscutível, tendo sido inclusive indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013.

“É um prazer saber que a primeira adaptação de 'Avenida Brasil' será realizada em um país que adora novelas e que se tornou um dos mais prolíferos produtores e exportadores desse gênero no mundo, assim como o Brasil”, disse o autor.

A próxima quinta-feira (19), marca os 11 anos do episódio final da trama. O capítulo foi um dos maiores fenômenos de audiência da TV brasileira, virando matéria no Jornal Nacional e até em veículos estrangeiros, como o britânico The Guardian, que destacou a mudança de agenda da então presidente Dilma Rousseff para não coincidir com as últimas emoções da novela.