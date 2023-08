Fantástico revisita menino cearense que brincava com ossos no Sertão dos Inhamuns há 40 anos

Celebrando 50 anos de programa, o Fantástico relembrou, nesse domingo (13), a história do menino cearense que brincava com ossos, contada em reportagem exibida em 1983. Responsável pela produção na época, o ex-repórter especial João Batista Olivi retornou ao Sertão dos Inhamuns, no Interior do Estado, para descobrir como o menino está atualmente.

Emocionado, o jornalista iniciou a nova matéria relembrando a situação em que encontrou o pequeno cearense. “Como repórter, eu conheci um outro país, um país que não estava ainda nas manchetes, aquilo foi muito forte para mim. Ver aquele menino, que eu vi que não tinha nenhum futuro, brincando com ossos… Gostaria de vê-lo em uma situação bem melhor”.

Naquela década, a região passava por um forte período de estiagem, que marcou as memórias do comunicador. Por isso, ao retornar ao sertão, Olivi fez questão de destacar a mudança na paisagem, que parece mais verde e promissora.

“Quarenta anos atrás, bateu uma seca muito grande. Agora, estou voltando e vejo uma situação de esperança, porque a chuva voltou, [porque] a vegetação tá toda verde”, contou.

REENCONTRO

Além do horizonte, outras coisas mudaram no Sertão dos Inhamuns ao longo dos últimos 40 anos. Antes garoto, José Cleuton de Farias deixou de brincar com ossos e, agora adulto, trabalha como operador de trator e é pai de dois jovens.

Ao se reencontrar, a dupla revisitou o local onde o cearense morou durante a infância, mostrado na reportagem dos anos 1980. Observando a pequena casa de barro, Cleuton falou sobre a época. “Por incrível que pareça, dá saudade. Na infância, tudo é bom, tudo é maravilha”, disse.

Os dois ainda conversaram sobre a mãe do operador de trator, que também apareceu na primeira produção. Apesar de não morarem mais juntos, mãe e filho mantêm contato por meio de chamadas de vídeos, recurso utilizado pelo ex-repórter para falar com a mulher durante o reencontro.

“[Quando vi João Batista e José Cleuton juntos novamente] Eu senti uma alegria muito grande, uma surpresa, fiquei muito feliz”, contou dona Maria Rosa da Conceição.

Por fim, a mulher revelou ter nomeado um de seus filhos como “João Batista” em homenagem ao ex-repórter. “Mudou minha vida, e eu não tinha nada a oferecer em agradecimento. Então, resolvi botar o nome do meu filho de João Batista. Eu [disse] ‘não vou botar Olivi porque não tem cabimento’”, brincou, divertindo o repórter.