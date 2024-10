Famosos lamentam morte de ex-ator mirim da Globo, João Rebello

A trágica morte do ex-ator mirim João Rebello, que atuou em novelas da Globo, causou grande repercussão nesta sexta-feira (25). Diversos famosos e fãs prestaram homenagens e lamentaram o falecimento do artista nas redes sociais.

Rebello foi morto a tiros, aos 45 anos, no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, na última quinta (24). Ele estava em um carro quando foi atingindo por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que um indivíduo em uma motocicleta teria sido o autor do crime. As autoridades investigam o caso e apuram a identidade do suspeito.

Amigos famosos que já trabalharam ao lado de João, como a atriz Bel Kutner, do elenco da novela Vamp (Globo, 1991), prestaram condolências aos familiares do artista. “Muita tristeza. Todo meu amor para essa família adorável”, escreveu Bel, que interpretou Scarlett, irmã do personagem de Rebello na trama.

A atriz e apresentadora Fabiana Karla também se manifestou sobre a morte de João e desejou força para a família dele. "Sem acreditar. Deus conforte", afirmou.

Dado Dolabella também usou as redes sociais para lamentar a partida do ator. "Meus sentimentos", comentou ele.

Carreira

Na televisão, João Rebello atuou principalmente em novelas da TV Globo, como "Vamp" (1991), "Deus nos Acuda" (1992), "Cambalacho" (1986) e "Bebê a Bordo" (1988), nesta última, que atualmente é reexibida pelo Viva, interpretou Juninho, criança maltratada pelos pais.

Ele estava afastado das produções televisivas desde “Zazá” (1997). No entanto, em 2013, fez uma participação no programa de humor "Divertics", também da TV Globo.

Atualmente atuando como DJ e produtor, o artista possui a dramaturgia no sangue, pois era filho da atriz e diretora Maria Rabello e irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho de Jorge Fernando (falecido em 2019), profissional que dirigiu novelas como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Êta Mundo Bom!" (2016).