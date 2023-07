Fã dança com Neymar em festa e perde emprego: 'não podia deixar passar a oportunidade'

O jogador Neymar Jr. voltou a viralizar nas redes sociais nesta terça-feira (4). Uma fã compartilhou que perdeu o emprego após dançar com ele no show 'Tardezinha', em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo (2).

A esteticista Grazi Rodrigues, de 30 anos, estava fazendo um trabalho temporário na limpeza do evento e teve a oportunidade de 'tietar' com o jogador. Contudo, por quebrar protocolo, Grazi foi dispensada ainda durante o show.

Nas redes sociais, a esteticista contou saber das regras que não podia incomodar famosos no local. Contudo, a relação que formou com Neymar foi diferente. "O menino Ney foi o oposto de tudo que falam. Desde o momento, foi super simpático e carinhoso comigo", relatou.

Grazi contou ainda que o jogador percebeu o momento de nervosismo e se aproximou dela. "Ele veio até mim, nos abraçamos e ele pegou meu celular e tirou uma selfie", narrou.

O momento do vídeo ocorreu quando Grazi conversava com o deputado estadual Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso. "Do nada, o Neymar veio e me tirou para dançar...Eu sabia que não podia, mas também não podia deixar passar essa oportunidade", contou Grazi.

Minutos depois, após cerca de 10 horas trabalhadas, Grazi foi dispensada do serviço. Ao Gshow, a JP Rio Multiserviços, empresa responsável pelo serviço de limpeza do evento, confirmou que a esteticista não faz mais parte da equipe.

Na 'Tardezinha', a esteticista também encontrou o jogador do Real Madri e os músicos Lucas e Orelha.

Confusão no Tardezinha

Neymar chamou atenção também após ser flagrado se exaltando com outro presente no evento. O registro que viralizou foi feito pelo jornalista Luiz Bacci. Na gravação, o jogador do Paris Saint-German surge discutindo e trocando empurrões com um homem, apontado como outro convidado do evento.

Os organizadores do evento e a equipe de comunicação do Neymar negaram que o tumulto teria sido uma briga. A confusão teria sido causada por um comportamento de um fã que irritou o craque, segundo informaram ao jornal O Globo.

O atleta estava interagido com o público durante o caminho entre a área Vip e as proximidades do palco, quando um fã teria arrancado o boné dele. Os seguranças de Neymar precisaram então intervir.