Ex-funcionária processa Juliette e cobra R$ 76 mil por direitos trabalhistas

Juliette está sendo processada por uma ex-cozinheira que reinvindica direitos trabalhistas. A funcionária alega que a cantora não assinou a carteira profissional e não recebeu a rescisão quando foi desligada. Ela pede idenização de cerca de R$ 76 mil.

Conforme a revista Veja, a ação está em andamento desde fevereiro de 2022, na 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A Justiça foi acionada pela cozinheira por não terem conseguido fechar um acordo entre as partes. Uma audiência ocorrerá ainda em 2023.

Os advogados da cantora se pronunciaram nas redes sociais através de nota e informaram que "o caso está sendo esclarecido perante a Justiça".