Ex-cantora gospel conhecida como Jotta A revela novo nome após mudar o gênero no RG

A ex-cantora gospel Jotta A, que agora se chama Ella Viana de Holanda, revelou que conseguiu trocar de nome e gênero na carteira de identidade, um ano após se assumir uma mulher trans. A novidade foi comemorada por ela nesta segunda-feira (13) nas redes sociais.

"Me liga, amor. Ella", escreveu a artista na legenda da foto em que mostrava o seu novo RG.

Ella tem 25 anos e se tornou conhecida nacionalmente ao vencer a competição de calouros do "Programa Raul Gil", ainda criança.

Com a repercussão do concurso, atraiu a atenção de uma gravadora gospel, com quem assinou contrato. No segmento, lançou o primeiro disco em 2014, "Geração Jesus", que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino.

Processo de transição

Em abril de 2022, dois anos após deixar a carreira gospel, Ella assumiu o processo de transição publicamente. Como mulher trans, a artista compartilhou com os fãs o momento importante em sua vida.

"Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivenciando todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa", disse ela, à época.