Ex-BBB Fernanda Bande é pedida em casamento durante viagem

A ex-BBB Fernanda Bande foi pedida em casamento durante viagem a Caraíva, na Bahia, pelo companheiro Daniel Gregg. A própria influenciadora digital contou nas redes sociais, na quinta-feira (30), a novidade. “Eu disse sim”, escreveu na legenda das imagens que mostra o pedido.

Nos comentários, Fernanda recebeu mensagens de carinho de ex-colegas de confinamento. “Sejam felizes”, publicou Marcus Vinícius. “Aê, muito feliz por vocês. Muitas bençãos para esse casal lindo”, disse Wanessa Camargo.

Veja também Zoeira Demissão de Rodrigo Bocardi teria sido causada por ida a aniversário de político, diz colunista

Pensou em desistir

Após sair do BBB 24, a influenciadora chegou a contar em entrevista que quase desistiu de participar do reality show global por conta do relacionamento. Ela e Daniel só tinham 5 meses de namoro quando ela entrou no programa.

“Tinha uma insegurança de que sou uma mulher com dois filhos e que tem voz ativa e muitos caras não recebem isso bem. Então não dei liberdade e fui me fortalecendo. E quando o Daniel apareceu, eu botei todas as cartas na mesa, também falei que iria pro BBB, e que não sabia se ele toparia, se iria lidar bem com isso, até porque a gente tinha cinco meses de namoro e só se via às segundas-feiras. Confesso que cheguei, sim, em um breve momento, a pensar em não ir. Tinha encontrado um cara que topou toda a minha bagagem, depois de tanto tempo nessa luta que me doía e, para mim, dava uma sensação de que bastava”, disse.