Ex-BBB Camilla de Lucas anuncia contrato com a Rede Globo: 'realizada'

A ex-BBB Camilla de Lucas, uma das finalistas da 21ª edição do reality show, é a mais nova contratada da Rede Globo. O anúncio foi realizado pela própria emissora no início da tarde desta quinta-feira (24), enquanto a carioca se definiu como ''realizada".

"Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda", confirmou a publicação de anúncio.

Em vídeo engraçado, referindo-se a um dos memes da Internet sobre o 3º lugar da influenciadora no BBB 21, ela surgiu como uma das sisters que assinaram contrato com a TV após a exibição do programa. Veja:

Ao falar sobre o novo passo na carreira, Camilla se disse feliz, além de ter agradecido pelo momento em uma série de vídeos no Instagram.

"Quero continuar sendo uma inspiração para todas as meninas acreditarem em seus sonhos. Esse momento é de muita alegria e não tenho palavras para expressar o quanto estou agradecida com a oportunidade", afirmou.

Outros BBBs

Assim como Camilla, outros participantes do BBB 21 assinaram novo contrato com a emissora. Gilberto Nogueira, Juliette Freire e João Luiz também firmaram parceria.

Gilberto, por exemplo, lançou livro pela editora do grupo Globo. Juliette irá lançar documentário no próximo dia 29 de junho, por meio da plataforma de streaming Globoplay. Esse, inclusive, também é o caminho de João Luiz, escolhido para o programa 'Trace Trends'.

Até o momento, no entanto, Camilla de Lucas não deu detalhes do que deve produzir na Globo. Anteriormente, a artista falou sobre o desejo de apostar na atuação.