Ex-BBB Beatriz Reis compra bolsa de luxo gigante avaliada em R$ 29 mil

A ex-BBB Beatriz Reis mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (28), sua nova aquisição: uma bolsa de luxo gigante da grife Yves Saint Lauren, avaliada em R$ 29 mil.

Nos Stories, ela exibiu os detalhes do novo acessório, e brincou com o tamanho da bolsa. “Vou compartilhar uma compra que fiz com vocês. Comprei uma bolsa, a coisa mais linda do mundo. Ela é bem básica, apenas uma bolsa”, disse, bem-humorada.

A apresentadora também contou para os seguidores que estava há muito tempo querendo comprar o item. “Eu não sou muito fã de bolsa grande, mas eu me vi esses dias com um monte de coisa na mão para trabalhar e minha bolsa pequena não cabia mais nada. Aí eu falei: 'preciso de uma bolsa grande'. E essa bolsa que comprei é um sonho. Eu tava namorando essa bolsa há muito tempo”.

Bia ganhou fama ao entrar no BBB 24, e ganhou o apelido de Bia do Brás, já que antes do programa ela era apresentadora do Brás, conhecida em São Paulo pelo comércio de roupa. Após o reality show, ela mudou de vida completamente, já que era filha de ambulantes.