Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na 12ª Zona de Risco? Vote

Com a reta final em modo turbo, o reality show A Grande Conquista 2 formou, nesse domingo (14), a 12ª Zona de Risco, com Cel, Guipa, Hadad e Rambo disputando o voto do público.

Na berlinda quádrupla, os dois participantes menos votados serão eliminados nesta segunda-feira (15). Abaixo, vote na enquete e diga qual deles é o seu preferido para permanecer no programa.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Todos os conquisteiros participaram de uma dinâmica, que envolveu confiança e parceria. Nela, um competidor ficava conectado a fios na área de provas e tinha que guiar o amigo, que ia para a Mansão, e vendado, tinha que achar quatro estatuetas do Fred. No entanto, entre os cômodos, balões ligavam bexigas a interruptores que davam choques nos guias.

As estatuetas estavam na sala, em um recipiente repleto de sapos na cozinha, no closet, e em uma cama no quarto, aos pés de um boneco.

Com dois minutos e 21 segundos, a dupla Kaio e Rambo levou a melhor e ainda ganhou um prêmio de R$ 5 mil cada.

Por vencerem, os conquisteiros automaticamente se tornaram cabeças de chave das Zonas de Risco e puderam escolher quem gostariam de enfrentar nas berlindas quádruplas.

Em sorteio, Rambo acabou ganhando o direito de começar e escolheu Guipa. Em seguida, foi a vez de Kaio, que optou por Fê. Rambo também chamou Hadad. O militar chamou Hideo. Por fim, Rambo puxou Cel, e Taty sobrou para Kaio.

Programação desta semana