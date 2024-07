Famosos de 'Barrados no Baile' lamentam morte de Shannen Doherty

Nomes do meio artístico lamentaram neste domingo (14) a morte de Shannen Doherty, que ficou famosa pela personagem Brenda Walsh no seriado Barrados no Baile, da década de 1990.

Jason Priestley, que contracenava com Shannen no seriado interpretando Brandon Walsh, irmão gêmeo de Brenda, disse que sentirá falta da artista. "Chocado e triste ao saber do falecimento da minha amiga Shannen. Ela era uma força da natureza e vou sentir falta dela. Enviando amor e luz para a família dela neste momento sombrio".

O ator Brian Austin Green, que também fazia parte do elenco de Barrados no Baile, também escreveu nas redes sociais sobre a partida de Shannen. "Shan, minha irmã. Você foi uma grande parte da minha compreensão do amor. Sentirei sua falta mais do que posso processar agora. Obrigado", disse.

Viola Davis ressaltou a coragem de Shannen em partilhar sua luta contra o câncer. "Bom descanso. Deus abençoe os seus entes queridos", disse.

Shannen morreu aos 53 anos, após nove anos lutando contra um câncer de mama. Ela entrou em remissão em 2020, quando a doença voltou no estágio 4, conhecido como câncer metastático. Nele, a doença se espalha para áreas do corpo.