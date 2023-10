Enquete 'A Fazenda': quem deve ficar na votação da roça? Vote

Darlan Cunha (Laranjinha) e Sander Mecca​ se juntaram a Tonzão Chagas e estão na segunda roça de 'A Fazenda' 2023, que foi definida nessa quarta-feria (4) após Jaquelline Grohalski vencer a Prova do Fazendeiro.

Agora, quem receber menos votos do público será eliminado do reality show nesta quinta-feira (5).

VOTE NA ENQUETE DO DIÁRIO DO NORDESTE:

inter@

Veja também

COMO FOI A FORMAÇÃO INICIAL DA ROÇA?

Na formação da berlinda de terça-feira (3), Tonzão foi a escolha do então fazendeiro André Gonçalves. Jaquelline foi a mais votada da casa e puxou Laranjinha. Sander acabou sobrando no resta um.

Vetado de participar da Prova do Fazendeiro por Rachel Sheherazade, que recebeu o poder da chama laranja de Nadja, Tonzão foi o primeiro a ser confirmado na roça.

Com a vitória de Jaquelline na Prova do Fazendeiro dessa quarta-feria, Laranjinha e Sander finalizaram a formação da segunda roça do programa.