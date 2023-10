Quem ganhou a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda'? Veja peão que conquistou liderança

Jaquelline Grohalski venceu a Prova do Fazendeiro, nessa quarta-feira (4), em 'A Fazenda' 2023, e é a terceira "toda-poderosa" desta edição. O resultado era o desejo da maioria do público, conforme enquete do Diário do Nordeste, e livrou a influenciadora da roça, enquanto mandou Darlan Cunha (Laranjinha) e Sander Mecca​ direto para a berlinda, onde já estava Tonzão Chagas.

A dinâmica pelo chapéu de líder envolveu agilidade e estratégia dos participantes, que tiveram que encher um cesto com a maior quantidade possível de espigas. Eles podiam colocar os objetos no recipiente enquanto a música tema do reality show tocava, mas tinham que parar quando a canção era interrompida e um alerta soava.

Durante a pausa musical, começavam os tiros de paintball, momento em que Jaquelline, Laranjinha e Sander tinham que erguer escudos para proteger os próprios alvos. Caso as miras fossem atingidas, a colheita da rodada era perdida.

Jaquelline levou a melhor e venceu os demais peões na segunda rodada da prova.

FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

Na formação da berlinda de terça-feira (3), Tonzão foi a escolha do então fazendeiro André Gonçalves. Jaquelline foi a mais votada da casa e puxou Laranjinha. Sander acabou sobrando no resta um.

Vetado de participar da Prova do Fazendeiro por Rachel Sheherazade, que recebeu o poder da chama laranja de Nadja, Tonzão foi o primeiro a ser confirmado na roça.

Com a vitória de Jaquelline na Prova do Fazendeiro dessa quarta-feira, Laranjinha e Sander finalizaram a formação da segunda roça do programa.