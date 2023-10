Quem está na roça? Veja nomes e como foi a segunda votação de 'A Fazenda'

Tonzão Chagas, Jaquelline Grohalski, Darlan Cunha (Laranjinha) e Sander Mecca​ estão na versão preliminar da segunda roça de 'A Fazenda' 2023, que começou a ser formada nessa terça-feira (3). Com exceção do dançarino do grupo Os Hawaianos, que foi vetado, um dos demais participante pode se salvar ao ganhar a Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (4).

Com a definição de quem será o todo-poderoso da semana, a berlinda estará definida e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no programa ao vivo de quinta-feira (5).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRO

O fazendeiro André Gonçalves escolheu Tonzão para ocupar o primeiro banco da roça. Como justificativa, o ator elogiou a postura do funkeiro no jogo e explicou que o escolheu para desestabilizar o grupo rival.

"É um jogador leal, faz parte de um grupo muito forte. Há movimentos acontecendo dentro da Fazenda e eu acho importante colocar um integrante desse grupo lá naquela cadeira".

Em resposta, o dançarino disse que já esperava ser indicado para a berlinda. "Sempre deixei claro que ele foi meu adversário direto e já esperava, porque a gente teve uma conversa reta e direta", disse.

QUEM VOTOU EM QUEM

Alicia X votou em Nadja Pessoa;

Rachel votou em Cariúcha;

Radamés votou em Jaquelline;

Kally votou em Sander;

Cezar votou em Jaquelline;

WL Guimarães votou em Lucas Souza;

Sander votou em Jaquelline;

Lilly votou em Jaquelline;

Lucas Souza votou em Cariúcha;

Shay votou em Jaquelline;

Nadja Pessoa votou em Cezar;

Yuri votou em Jaquelline;

Henrique votou em Jaquelline;

Tonzão votou em Shay;

Kamilla Simioni votou em Jaquelline;

Jaquelline votou em Cezar;

Laranjinha votou em Jaquelline;

Cariúcha votou em Jaquelline;

Marcia Fu votou em Jaquelline;

Jenny votou em Jaquelline.

PODERES DO LAMPIÃO

Por vencer a Prova de Fogo, Nadja usou o poder branco e pôde anular dois votos. Na ocasião, ela escolher tirar as indicações recebidas por Jaquelline.

O poder laranja, que permitia vetar um dos indicados à roça de participar da Prova do Fazendeiro, foi dado à Rachel Sheherazade, que escolheu Tonzão para ficar de fora da disputa.

RESTA UM

Por ser a mais votada pela casa nesta semana, Jaquelline pôde escolher puxar para a roça Laranjinha, que estava na baia.

Larajinha quem iniciou a dinâmica do resta um. Sander acabou sobrando e automaticamente ocupou o último banco da berlinda.