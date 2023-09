Ex de Nathália Valente expõe conversa com Neymar e diz que ela escondeu que entraria em 'A Fazenda'

O funkeiro Kaio Viana, de 28 anos, usou as redes sociais, nessa quinta-feira (28), para expor uma suposta conversa entre a ex-namorada, Nathália Valente, e jogador Neymar. Nathália foi a primeira eliminada da temporada de "A Fazenda", reality da RecordTV.

Segundo Kaio, a troca de mensagens ocorreu enquanto Nathália ainda namorava o funkeiro. Pelos stories, ele disse: "Uma certa vez, aconteceu uma coisa muito pesada. No final do ano passado, amigos meus vieram me falar que estava acontecendo, e aí eu fui ter a certeza absoluta sobre o Neymar ter mandado mensagem para ela [Nathália]".

Na conversa, Nathália teria perguntado até quando Neymar ficaria no Brasil, porque ela tava viajando. "Ele tinha mandado mensagem para ela e ela disse que estava viajando. 'Mas até quando você fica no Brasil?', [teria perguntado ela na mensagem]. Ué, por quê?", indagou o funkeiro.

O episódio teria ocorrido no fim de 2022, quando o romance entre Neymar e Bruna Biancardi estava entre idas e vindas. Logo no começo da série de vídeos, Kaio explica que só estava expondo a ex-namorada porque a mãe da influenciadora, Cristiane Valente, abriu uma live o acusando de traição.

Traição e 'A Fazenda'

Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, Kaio Viana explicou que nunca flagrou nenhuma traição de Nathália, mas encontrou vários "indícios", como "dar confiança" ao jogador.

"Traição não teve em nenhum dos lados. O que ela fez n'A Fazenda foi quebrar a promessa do que tinha me dito que não faria e fez", disse ele, recordando que Nathália havia se comprometido a não ficar com ninguém durante o confinamento, mas na primeira semana do reality se envolveu com o dançarino Yuri Meirelles.

Kaio ainda contou sobre o convite que recebeu para entrar no reality. “Recusei e super indiquei ela. Falaram que iriam chamá-la pro reality, falei muito bem dela. A gente ainda namorava nesta época, e eu recusei [o convite], justamente pelo meu relacionamento e minha agenda de shows. Achei que ela faria o mesmo, mas aceitou e não me contou”.

Ele afirma que só soube que a ex-namorada entraria no relaity por terceiros. "Eu só soube que ela aceitou por me falaram. Eu perguntei pra ela se ela iria, mas ela negou e afirmou que não ia pra reality nenhum, mesmo eu já sabendo a verdade. Depois de muito tempo que ela veio me contar e eu avisei que já sabia”.

Questionado sobre uma possível volta do casal, Kaio Viana assegurou que o relacionamento não tem mais reconciliação. "Como uma estrela, eu quero que ela brilhe muito, mas bem distante de mim. Torço pela felicidade dela e só quero que me deixem em paz”, concluiu.