Equipe de Lucas Souza registra boletim de ocorrência contra Cariúcha

Os participantes do reality show “A Fazenda 15” Lucas Souza e Cariúcha se desentenderam durante a formação da roça do programa, na última terça-feira (26). Nessa quarta (27), a equipe do ex-marido de Jojo Todynho comunicou através das redes sociais do peão que registrou um boletim de ocorrência contra a funkeira.

Durante a formação da roça, Cariúcha disse que se Lucas continuasse a brigar com ela, a funkeira revelaria tudo que sabe sobre ele no reality show.

“A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo, a qual aborda os atos de injúria, calúnia e difamação. Além disso, esclarecemos que nesta tarde, um Boletim de Ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, com o objetivo de que os crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados”, diz parte da nota.

A equipe de Cariúcha não se pronunciou sobre o comunicado.