Cantora Simony celebra cura de câncer no intestino com volta aos palcos: ‘um recomeço’

Simony fez, nessa segunda-feira (2), um emocionante retorno aos palcos após cura de um câncer no intestino. Com o nome sugestivo de "Celebração", o show ocorreu no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo, contando com participação especial de Luiza Possi e Péricles. "Você é importante para nós. Estou muito feliz de estar aqui com um monte de gente que te ama", disse o sambista.

A cantora foi ovacionada pelo público e não conteve as lágrimas. “Eu achei que nunca mais ia fazer isso. E quando você pisa em um palco novamente e canta – que é o que sei fazer, faço desde pequenininha -, pra mim foi uma emoção muito grande. Como se eu tivesse recomeçando minha vida. Foi isso que senti, um recomeço mesmo”, disse ela.

Antes da cantora surgir no palco, os médicos que a acompanharam nesse período fizeram uma introdução a respeito da doença que ela teve: desde o diagnóstico até dúvidas sobre o tratamento, quais são os cuidados e a importância de ter uma rotina saudável.

'100% curada'

Além das próprias músicas, Simony apresentou repertório com canções de Lulu Santos, Sandra de Sá, Rita Lee e Luís Miguel. Antes de cantar, "Casinha Branca", de Gilson, por exemplo, veio uma mensagem: "Depois que a gente chega muito perto da finitude da vida, a gente entende que as coisas mais simples são as mais importantes que nós temos. Você não tem mais vontade de ter coisas materiais, você quer, simplesmente, ter um casinha branca de varanda só para ver o sol nascer, mais nada. A vida se torna muito simples, porque ela é simples... A gente é que complica (risos)!"

Durante a apresentação, a famosa afirmou que ainda não está 100% recuperada e, por isso, não sabe como ficará sua agenda de eventos. A artista informou que esse foi o único show planejado. “Só vou fazer este mesmo. Eu ainda sinto fadiga e dor nas minhas articulações. Fora isso, sou muito perfeccionista, mas estou muito feliz em estar neste palco”, esclareceu.

Simony encerrou o show ao som de "Balão Mágico". Para deixar o momento ainda mais especial, ela cantou o sucesso dos anos 80 com as crianças que integram o projeto Tucca, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer.