Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta favorito para ganhar o reality

Está cada vez mais próximo do público saber quem será o grande vencedor da a edição "A Fazenda 16". A disputa chega ao fim nesta quinta-feira (19). Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto concorrem a final para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a parcial atualizada aponta qual participante é o favorito entre os leitores. O ator Sidney Sampaio aparece em primeiro lugar, com 43,60% dos votos. Logo depois, em segundo lugar, vem o peão Sacha Bali, com 41,9%.

Yuri Bonotto está em terceiro lugar até o momento, com 8,59% dos votos. No quarto lugar, aparece Gui Vieira, com 5,90%. Até o fim da tarde desta quinta, o levantamento contou com 11.515 votos dos leitores do DN.

A votação para definir o vencedor do reality show foi aberta após a última berlinda, que eliminou Juninho Bill e Vanessa Carvalho. Nesta quinta-feira (19), o público conhecerá o ganhador desta edição de A Fazenda.