Eduardo Sterblitch diz que procurou terapia para lidar com ciúmes da mulher

Em um relacionamento há mais de 10 anos com a atriz Louise D’Tuani, o ator e comediante Eduardo Sterblitch precisou recorrer ao apoio de uma terapeuta especializada para lidar com um problema sério na relação: os ciúmes que ele tem da mulher. A psicóloga escolhida foi Regina Navarro Lins, que ficou famosa pela participação no extinto programa “Amor & Sexo”, apresentado por Fernanda Lima.

"A minha terapia com a Regina foi por causa de ciúme. Quando tiver sentindo ciúme, você esconder isso é bastante perigoso. Assumir que está sendo ciumento é mais fácil para cuidar", avaliou. O humorista trouxe o assunto à tona na última terça-feira (19), durante participação no programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no canal GNT. Durante a noite ainda participaram do programa Antônio Fagundes e Guta Stresser.

O tema surgiu depois que Adnet brincou sobre como um homem deve reagir ao saber, por exemplo, que a parceira pode ter sentido os pelos arrepiarem após cena de sexo com o galã Cauã Reymond. Louise estava ao lado do marido durante a brincadeira do apresentador e comentou sobre o ciúme de Eduardo. “Foi uma situação em que ele (Eduardo) ficou com ciúme e quem propôs a terapia com a Regina, que fala justamente do amor não romântico e entender outras possibilidades dentro da relação, foi ele mesmo”, disse a artista, que oficializou a união com o humorista em uma cerimônia luxuosa em 2015.

O comediante, que recentemente protagonizou a série "Os outros" no serviço de streaming Globoplay, explicou porque prefere não revelar muitos detalhes sobre seu ciúme: “A gente poderia entregar mais, mas é triste se assumir ciumento para o Brasil”. Sabrina Sato concordou com Eduardo e comentou: "quando você compartilha [o ciúme], isso deixa de ser algo só seu. Você divide o problema".

Apesar de admitir o sentimento, Sterblitch garantiu que a relação com a atriz vai muito bem: "A gente está há 10 anos juntos e parece que tem pouco tempo. É uma relação fresh”, declarou. Louise completou a fala do artista: "Eu achava ele estranho quando o conheci, mas agora entendo a sua estranheza. A gente não tem DR há muito tempo, difícil ter”, finalizou.