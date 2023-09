Príncipe William e Kate Middleton buscam CEO para palácio que seja 'progressista' e com 'ego baixo'

O príncipe William e a princesa Kate Middleton estão em busca de um CEO para gerir o tradicional Palácio de Kensington, na Inglaterra. O cargo é inédito, o que pode ser encarado como um afastamento das tradições da família real.

O escolhido para ocupar a nova posição vai trabalhar diretamente com o casal real e será responsável por uma equipe de 60 pessoas.

De acordo com um anúncio de emprego publicado no site de recrutamento britânico Odgers Berndtson, o casal procura um perfil “progressista”, de uma pessoa que seja “emocionalmente inteligente”, com um “ego baixo” e líder por natureza.

O CEO real terá de apresentar um histórico em “liderança estratégica e cultural em ambientes complexos e agitados” e capacidade de demonstrar valores como “descrição, humildade, integridade e diplomacia”.

Legenda: CEO vai administrar o Palácio de Kensington Foto: Shutterstock

"Mudança revolucionária"

Ao tabloide britânico Daily Mail, uma fonte próxima à Família Real afirmou que essa procura por um profissional do mercado é “uma mudança revolucionária”. “Eles estão derrubando a estrutura tradicional e hierárquica na qual os funcionários respondem aos secretários particulares”, disse. O entrevistado também ressaltou que "o CEO é o líder mais sênior e responsável da família. Ele será responsável pelo desenvolvimento e pelo fortalecimento de uma cultura familiar profissional e colaborativa”.

Com uma carga horária de 37,5 horas por semana, de segunda a sexta-feira, o futuro funcionário real também deve ter uma “forte autoconsciência e compreensão de seu impacto sobre os outros”.

Apesar da nova contratação, o casal não mora mais no Palácio de Kensington. Segundo o site Business Insider, eles se mudaram ano passado para Adelaide Cottage, no Condado de Berkshire.