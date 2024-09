Cobras venenosas são resgatadas durante acasalamento atrás de relógio na Austrália

Duas cobras foram resgatadas durante um ritual de acasalamento atrás de um relógio. O caso aconteceu em uma casa em Queensland, na Austrália, na semana passada, quando um morador percebeu a movimentação no objeto e acionou uma equipe especializada.

De acordo com o jornal Extra, os répteis são “cobras-arbóreas-marrons”, uma espécie comum na costa do país da Oceania. Embora sejam venenosas, raramente elas são nocivas aos humanos.

No vídeo publicado pela Zachery's Snake and Reptile Relocation, empresa responsável pelo resgate, é possível ver quando os animais são “descobertos” atrás de um relógio. As cobras deslizam pela parede após o objeto ser retirado, revelando um comportamento de acasalamento.

“Um lembrete 'atemporal' de que, com o clima mais quente, as cobras estão em movimento e à procura de 'amor'. Este par de cobras castanhas agora foi transferido em segurança de volta para a mata!”, destacou a postagem da empresa sobre o resgate.

O alerta da Zachery's leva em conta a aproximação da primavera, período em que o tempo fica mais quente no Hemisfério Sul e favorece esse tipo de comportamento entre as cobras. Dessa forma, casos como esses devem ser mais comuns nos próximos meses.