Jujutsu Kaisen surpreende fãs com destino de personagem em capítulo do mangá: 'nunca vou superar'

[Alerta Spoiler] O capítulo 236 do mangá Jujutsu Kaisen revelou que o feiticeiro jujutsu Satoru Gojo morre, durante a batalha travada com o vilão Sukuna. Apontado pela trama como o personagem mais forte, a novidade surpreendeu os fãs da obra japonesa escrita por Gege Akutami. No Brasil, o nome da série ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais durante essa quarta-feira (20).

O que provocou a surpresa nos leitores foi o fato de que, no capítulo anterior, a vitória do detentor do poder dos Seis Olhos sobre o Rei das Maldições parecia certa. No entanto, nesta semana, aconteceu o plot twists — mudança drástica inesperada do roteiro —, a derrota do feiticeiro, descrito como o mais poderoso já existente na trama.

Nas redes sociais, usuários brasileiros reagiram à morte, demostrando insatisfação.

"Nunca vou superar a morte desse homem. Nunca vou perdoar o Gege. Eu já odiava o Gege por ter matado o Geto, agora com a do Gojo... Eu já tô a beira da minha saúde mental explodir", escreveu um leitor da obra no X, antigo Twitter.

fim do namoro entre a cantora e o Chico Moedas , anunciado nessa quarta-feira (20). A dor da Luisa Sonza nem se compara a dor de ler que Gojo Satoru está morto", disse outro ao relacionar o, anunciado nessa quarta-feira (20).

"Semana que vem quando o Gojo falar 'a quanto tempo, Sukuna', ele vai lançar um Vazio Roxo e o Itadori já chegar e falar: 'expansão de domínio: Jujutsu Kaisen'. O cinema automaticamente [vai chorar]", teorizou outro internauta.

O que acontece no capítulo 236 de Jujutsu Kaisen?

O capítulo 236 começa com uma cena que parece se passar no passado, quando Gojo ainda era um aluno na escola de Jujutso, mas a conversa se desenrola sobre acontecimentos futuros, dando a impressão que pode ser uma realidade onde estaria os mortos — esta teoria não fica clara. Na ocasião, ele diz ao amigo Geto que quando as pessoas morrem, elas estão sozinhas. Indiferente, Geto responde: "Quem se importa?".

Em seguida, o detentor dos Seis Olhos lembra da intensa batalha com Sukuna e admite que o poder do vilão era incomparável, e mesmo sem a ajuda das técnicas amaldiçoadas de Megumi ​Fushiguro — feiticeiro e aluno de Gojo que está atualmente possuído por Sukuna —, o antagonista sairia vitorioso.

O feiticeiro continua e falar sobre o compromisso com a batalha, momento em que enfatiza que dedicou cada grama da sua força, talento e técnicas à luta. Na ocasião, ele expressa que ansiava pelo encontro com o vilão e por alcançar o poder dele. Então, demostra empatia por Sukuna e expressa pesar por não conseguir trazer à tona o que há de melhor no antagonista.

Depois, Nanami, outro feiticeiro colega do herói, que também morreu na trama, entra na história e esclarece a filosofia de Gojo em relação ao Jujutso. Aos olhos do amigo, o usuário do Ilimitado usa seu poder para satisfação pessoal e não como meio de proteção.

Então, a história retorna à realidade e mostra o corpo de Gojo partido ao meio, sem vida e derrotado. Sukuna fica diante do cadáver e presta respeito ao adversário, de quem promete não esquecer. Assim, o herdeiro do clã Gojo se junta aos outros colegas mortos, até agora, no mangá: Geto, Nanami, Haibara, Riko e Kuroi.