Equipe Rocket tem história encerrada em Pokémon; saiba o final

Durante 30 anos, a Equipe Rocket tramou planos para capturar Pikachu, na série Pokémon. O time formado pelos personagens Jessie, James e Meowth deu adeus à história e seguiu caminhos separados. O adeus foi ao ar em uma emocionante cena de separação. Ash e Pikachu não irão retornar também para uma próxima temporada. Nas redes, usuários reclamaram da despedida e desabafaram que não estão prontos para isso.

O trio de vilões se reuniu para uma última tentativa de capturar o Pokémon amarelo, no episódio mais recente do anime. No entanto, eles não são explodidos, mas, sim, discutem sobre seguir um novo caminho. Eles se observam e dão adeus. No episódio também reaparecem vários pokémons clássicos.

Nas redes, um usuário escreveu que não esperava por este momento: "Simplesmente esse é o final mais horrível para a Equipe Rocket", desabafou.

Outro usuário comentou sobre as constantes derrotas do trio vilanesco: "Assim acabou a história da Equipe Rocket, cada um foi pro seu lado", comentou.