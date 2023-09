Live action de One Piece, da Netflix, tem segunda temporada confirmada

A série live action do mangá japonês 'One Piece' terá uma segunda temporada na Netflix. A renovação foi confirmada pela empresa de streaming nesta quinta-feira (14).

Ainda não há previsão da estreia dos novos episódios. A primeira temporada estreou no endereço brasileiro do streaming em 31 de agosto.

"As aventuras de Iñaki e dos Chapéus de Palha vão continuar! Ainda vai levar um tempo para prepararmos os roteiros, então, tenham paciência! De agora em diante, acho que os Chapéus de Palha vão precisar de um bom médico", diz o vídeo de anúncio da renovação.

O live action alcançou grande audiência no streaming, liderando o topo das séries assistidas em 84 países. Foram mais de 140 milhões de horas reproduzidas nos primeiros dias após o lançamento.

O elenco conta com Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji) e Peter Gadiot (Shanks).

One Piece

O mangá japonês One Piece, escrito por Eiichiro Oda, já possui uma série em anime, no ar há mais de duas décadas. A versão live action, no entanto, era aguardada pelos fãs e contou com a contribuição do escritor.

Criada em 1996, a história em quadrinhos continua tendo capítulos lançados até hoje, mais de 25 anos depois. A trama conta a história do jovem Monkey D. Luffy, que sempre sonhou em ter uma vida de liberdade.

Os fãs começaram a cogitar uma segunda temporada da série com o aparecimento de Smoker, um oficial da Marinha que se torna um adversário de Luffy no mangá. O rival foi apresentado sem muitos detalhes, dando margem para novos episódios.