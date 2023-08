Que horas Netflix lança 'One Piece'? Confira reação do público ao live action do mangá japonês

A adaptação em live action da série de mangá 'One Piece' já está disponível na Netflix. Os primeiros episódios de 'One Piece: A Série' estrearam no endereço brasileiro do streaming às 4h desta quinta-feira (31).

O show é baseado na obra escrita pelo mangaká japonês Eiichiro Oda, apontada como a série de mangá mais vendida da história do Japão. O profissional chegou a, inclusive, contribuir pessoalmente para esta versão com atores. Criada em 1996, a história em quadrinhos continua tendo capítulos lançados até hoje, mais de 25 anos depois.

VEJA TRAILER

Na Netflix, o público acompanha o início da aventura em alto-mar do jovem Monkey D. Luffy, que sempre sonhou em ter uma vida de liberdade. Visando alcançar seu objetivo, ele deixa o vilarejo onde vive e parte para uma jornada perigosa em busca do lendário tesouro One Piece. Mas, para alcançar a relíquia, o personagem precisa virar o rei dos piratas.

Durante a jornada, o protagonista precisa reunir uma tripulação dos sonhos e encontrar um navio para esquadrinhar cada centímetro de mar, sempre superando a Marinha e outros rivais.

Estrelada pelo ator mexicano Iñaki Godoy, a série ainda conta com a participação dos norte-americanos Mackenyu, que interpreta Zoro, e Emily Rudd, como Nami, além do jamaicano Jacob Romero, que faz Usopp, e o espanhol Taz Skylar como Sanji. A produção é fruto da parceria da Netflix com a Tomorrow Studios e com a Shueisha (na criação).

Matt Owens e Steven Maeda são roteiristas, produtores executivos e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements também assinam a produção executiva.

Reação dos fãs e críticas

Apesar de já possuir versão em anime, no ar há mais de duas décadas, a produção da Netflix era aguardada pelos fãs. Logo após o lançamento, nesta madrugada, alguns deles já emitiram opiniões nas redes sociais sobre a produção.

Fui ver com expectativa altas e olha… Superou minhas expectativas! Nunca imaginei que uma série live action de 'One Piece' iria ser tão empolgante e divertido de se ver, de verdade", disse um usuário no X, antigo Twitter.

"Terminei o primeiro episódio, e como esperado, Iñaki Godoy nasceu pra ser o Luffy!! Que menino carismático, meu Deus. Lindo!", escreveu outro, destacando a atuação do mexicano.

Ok, eu admito, o episódio 1 do live action de 'One Pice' foi maneiro... O ritmo ficou meio acelerado, muita coisa aconteceu e algumas cenas marcantes do mangá perderam espaço, mas como é uma mídia nova, acho que é uma oportunidade para novas cenas marcantes. No geral, foi bem divertido", comentou um terceiro internauta na mesma rede.

Na plataforma IMDb, onde usuários podem avaliar produções audiovisuais, horas após a estreia da série a nota média atribuída a ela é de 8,4. Cada episódio acumula avaliação de no mínimo 9. No agregador de críticas de cinema e televisão Rotten Tomatoes, a obra tem 80% da aprovação da crítica e 94% da audiência, até às 7h desta quinta-feira.