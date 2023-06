Tamagotchi, sucesso nos anos 1990, será lançado em nova versão no Brasil; veja data e como comprar

Um brinquedo promete reativar memórias afetivas de muitos adultos no mês julho. Novos Tamagotchis chegarão ao Brasil no primeiro lançamento global do dispositivo, anunciado pela fabricante de games Bandai Namco. Diferentes vídeos de divulgação estão no YouTube com detalhes do novo modelo.



O retorno dos pets virtuais, populares nos anos 1990, está agendado para 15 de julho. A Bandai Namco, empresa responsável pelo brinquedo, ainda não divulgou preços para o lançamento do chamado "Tamagotchi Uni". A pré-venda será feita pela loja online da Toymania.

Além do tradicional formato de chaveiro, o usuário poderá prender o dispositivo a uma pulseira de relógio e terá acesso a um metaverso de bichinhos — o Tamaverso, onde será possível interagir com outros.

Histórico de sucesso

A Bandai Namco introduziu o dispositivo no mercado do japonês em novembro de 1996, antes de levá-lo a outros países no ano seguinte. Desde o lançamento, já foram realizadas 91 milhões de vendas — segundo informações do setor de distribuição da empresa.

Na década de 1990, os pets virtuais eram desenhos pixelados, com vida útil de 28 dias. Caso o dono não tomasse todos os cuidados com alimentação e higiene, o bicho morria.

Nas primeiras versões, eles evoluíam a sete diferentes personagens, de acordo com a criação que recebiam dos donos. Caso o Tamagotchi morresse, bastava clicar na tecla start para dar vida a um novo.