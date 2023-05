Oito jogos para jogar no Dia das Mães no PlayStation; veja lista

Chegou o Dia das Mães e nesse dia com elas existe um universo de possibilidades. Nesse dia já recheado de atividades, o Diário do Nordeste listou oito jogos PlayStation para os fãs de gamers dividirem os controles com as mamães.

As opções incluem jogos de quebra-cabeça, de estratégia, de aventura, corrida com pistas coloridas, jogos de carta e clássicos. Alguns vão cair nas graças das mães apaixonadas por pets e, em outros casos, vai ser possível preparar com elas uma deliciosa refeição em uma cozinha maluca, ou até mesmo enfrentar juntos dezenas de obstáculos.

Sackboy: Uma Grande Aventura

Para começar a lista, nada melhor que um dos personagens mais icônicos da PlayStation: Sackboy. Presente no universo da Sony desde 2008, com LittleBigPlanet, o boneco de pano acumula muitos jogos de sucesso nos últimos anos.

No jogo, você controla o personagem Sackboy, que vive em um mundo mágico cheio de criaturas estranhas e divertidas. Juntos, vocês podem explorar este universo, saltar sobre plataformas e combater inimigos para salvar o dia. O game possui um visual colorido e vibrante e uma trilha sonora empolgante que pode deixar o jogo ainda mais emocionante.

Overcooked! 2

O game é para jogar não apenas com a mãe, mas com toda a família. Já pensou em se divertir em uma cozinha interativa e de modo cooperativo? No jogo, o usuário é desafiado a preparar diversas refeições deliciosas como sushis, hambúrgueres e pizzas em uma cozinha frenética e cheia de obstáculos. É possível jogar com até quatro jogadores simultâneos,

Tetris

Se a mãezona é mais dos jogos clássicos, a dica é o Tetris. Um dos games mais famosos do mundo pode ser uma opção para uma jogatina que vai trazer muita diversão e melhorar o raciocínio.



Com peças geométricas que vão caindo em velocidade crescente, é preciso encaixá-las da melhor maneira possível para formar linhas completas e avançar no jogo.

Stray

O game Stray é conhecido por ser o "jogo do gatinho". Nele, o jogador assume o papel de um gato de rua e se aventura em uma cidade futurista cheia de segredos e mistérios.



Durante partida, o gamer comanda o gatinho por diferentes cenários, explorando becos escuros e áreas abandonadas enquanto resolve enigmas e enfrenta inimigos.

UNO

Um dos grandes clássicos dos jogos de cartas está presente no PlayStation Plus: UNO, um clássico dos jogos de cartas que pode ser jogado por todas as idades e é uma maneira divertida de passar algumas horas desafiando sua mãe. As regras são simples: cada jogador começa com sete cartas e o objetivo é se livrar delas antes dos outros jogadores.

As cartas têm cores e números e cada participante deve jogar uma carta que combine com do topo do baralho. Também há cartas especiais que mudam o rumo da disputa, invertendo a direção, pulando a próxima jogada e a carta curinga, que permite escolher a próxima cor.

Monopoly

Monopoly é um jogo clássico de estratégia e negociação que pode ser jogado por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. As regras e objetivos são amplamente conhecidas: o objetivo é acumular propriedades e construir casas e hotéis para ganhar mais dinheiro quando outros jogadores caírem em sua propriedade e pagarem aluguel.

Os jogadores também podem coletar cartas de sorte ou azar e pagar impostos ou receber recompensas.

Hotshot Racing

Trata-se de um jogo de corrida arcade que apresenta pistas coloridas e carros clássicos, com jogabilidade rápida e emocionante.

O game é marcado por mecânicas de derrapagem e turbo do jogo, além dos visuais retrô e da trilha sonora animada. Além disso, é possível jogar com outras sete pessoas.

Tchia

O game é para aqueles craques dos quebra-cabeças. O jogo desenvolvido pela Awaceb, um estúdio independente canadense, faz o jogador mergulhar em uma experiência imersiva no outro lado do mundo.

No game, o jogador fica na pele da personagem Tchia, uma jovem que tem o poder de controlar objetos e animais com sua mente. Ao explorar a ilha tropical inspirada na cultura do Pacífico Sul, vocês podem se divertir resolvendo quebra-cabeças e interagindo com os habitantes locais.