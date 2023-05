Ed Sheeran se emociona ao ver esposa falar de câncer em documentário

O cantor Ed Sheeran se emocionou ao ver a esposa, Cherry Seaborn, falar sobre seu diagnóstico de câncer no documentário do artista, “The Sum Of It All”, disponível no Disney+. Em fevereiro de 2022, Cherry descobriu estar com câncer no braço, quando estava grávida segunda filha do casal, Jupiter.

“Me fez pensar muito sobre mortalidade. Nós todos somos humanos. Eu disse para Ed que nunca concordaria em fazer algo assim [mostrar a vida privada], mas isso me fez refletir. 'Se eu morrer, qual é a percepção das pessoas sobre mim? O que deixo para trás?’”, disse ela no projeto.

"Já Ed quer dizer [com o documentário]: 'Eu não sou essa máquina de fazer música, um robô que quer o topo das paradas. Sou um pai, um filho, um marido, um amigo'. Pensei muito. Até ano passado eu nunca tinha pensado: 'Vou morrer'. Foi horrível”, acrescentou Cherry.

O documentário “The Sum of It All”, lançado nesta quarta-feira (3), contempla toda a história de vida do cantor britânico, desde criança até sua ascensão global.