Rodrigo Fagundes, o 'Patrick' do Zorra Total, fala sobre comparações com Mauro Cid na web

O ator Rodrigo Fagundes, que deu vida ao personagem Patrick no "Zorra Total", afirmou não se incomodar com a comparação que a internet começou a fazer dele com o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. Na manhã desta quarta-feira (3), o ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal.

Em entrevista ao GLOBO, detalhou que está se divertindo com a comparação. "O brasileiro sempre consegue ver o humor em qualquer situação. Mas deixando claro que eu e Patrick não temos nada a ver com isso (risos). Fico feliz que tenha justiça, espero que apurem tudo. Do meu lado está sendo divertido. Quem está com problema é ele", declarou.

Por conta da comparação, o termo "olha a faca", bordão do personagem, subiu aos assuntos mais comentados do Twitter.

Rodrigo Fagundes Ator "É muito louco isso. Não sou muito ativo em rede social. Estava quieto em casa e comecei a receber essas coisas. É a primeira vez que viro meme. Achei divertidíssimo. Não me incomoda porque é uma semelhança física, não tem nada a ver com a história do personagem".

Carinho pelo personagem

Conforme Fagundes, ele ainda guarda um grande carinho por Patrick. "Ele veio do teatro, e o diretor Maurício Sherman me chamou para fazer no "Zorra". Achei que duraria três meses, mas fiquei sete anos no ar com ele no programa", disse.

Mesmo após sair do programa, segue utilizando em alguns espetáculos. "Uso o bordão na peça e a plateia sempre reage. No próximo fim de semana, tenho certeza de que vai ser uma gritaria após esse episódio", concluiu.