Dia do Beijo: veja 10 mensagens para compartilhar com quem você gosta

Da celebração de uniões eternas a despedidas emocionantes, o beijo é uma das mais marcantes demonstrações humanas de afeto. Por isso, o mundo celebra o ato carinhoso nesta quinta-feira (13), data considerada Dia Internacional do Beijo.

Para deixar a comemoração ainda mais especial, o Diário do Nordeste separou 10 frases para compartilhar com aqueles que “moram no seu coração”. Confira:

“Nada é mais especial do que seu sorriso depois de um beijo meu. Feliz Dia do Beijo!” “Um beijo de boa noite em um filho é um aconchego para a alma.” “Não deixe para amanhã, o beijo que você pode dar hoje!” "Beijar é uma forma de demonstrar o carinho que vem do coração.” “A distância entre a amizade e o amor pode ser apenas o espaço entre duas bocas. Feliz Dia do Beijo!” “O melhor silêncio é aquele que vem antes do beijo” “Nesta data especial, eu desejo que apenas os beijos calem a nossa boca!” “Tem língua que a gente só aprende beijando.” “Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia para beijar sua boca.” (Charlie Brown Jr.) “O beijo é um segredo que se diz na boca, e não no ouvido.”