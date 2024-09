Deolane Bezerra consegue habeas corpus e deve sair da prisão em breve, diz irmã

Presa suspeita de envolvimento com uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 34 anos, conseguiu habeas corpus e deve ser liberada da Colônia Penal Feminina de Recife, Pernambuco. A informação foi divulgada pela irmã dela, a também jurista Dayanne Bezerra, nesta manhã de segunda-feira (9).

Nas redes sociais, Dayanne detalhou que a Justiça concedeu a medida apenas para a criadora de conteúdo. Já a solicitação em relação à mãe delas, Solange Bezerra, que também foi detida na mesma operação da Polícia Civil, foi negada e a matriarca deve continuar na unidade penal.

"A gente está indo buscar Deolane agora. Saiu o habeas corpus, ela foi liberada, mas a vitória não foi por completo. Minha mãe não conseguiu. A gente vai agir." Dayanne Bezerra Irmã de Deolane Bezerra

Deolane e a mãe foram detidas, na última quarta-feira (4), em um endereço no bairro de Boa Viagem, no Recife, no âmbito da Operação Integration, que desde 2023 investiga atos ilícitos de casas de apostas como a Esportes da Sorte.

Primeiro pedido de liberdade foi negado

Na semana passada, um primeiro habeas corpus em nome da influenciadora foi negado pelo juiz Claudio Jean Nogueira Virgínio, da 12ª Câmara Criminal, horas após a prisão. Ele entendeu que não cabia a medida e disse que já havia outro pedido em andamento.

Na ocasião, os representantes de Deolane pediram que a detenção preventiva fosse substituída por "medidas cautelares menos gravosas", considerando que essa prisão poderia causar danos à imagem e reputação da cliente.

"Considerando a ausência de periculosidade concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a prisão preventiva de Deolane Bezerra Santos mostra-se desproporcional e desnecessária", argumentou a defesa.