Deborah Secco revela ter perdido a virgindade aos 15 anos: ‘Foi ruim’

A atriz Deborah Secco, de 42 anos, disse que perdeu a virgindade aos 15 anos, em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. No entanto, ela confessou que a experiência não foi boa.

“Perdi com 15 anos, com um namoradinho de 3 anos. Foi ruim. A primeira vez foi ruim”, disse.

“Não doeu e nem sabia fazer, né? Nem entendia também. Hoje em dia eu brigo pela educação sexual porque a gente não fala sobre sexo e de repente você se depara com um homem querendo colocar a mão em você, os negócios dentro de você, dói e não tem ninguém para falar ‘vamos passar um lubrificante’. Ninguém me falou sobre isso, sabe?”, acrescentou.

Educação sexual

A atriz ainda revelou que tem um diálogo aberto sobre sexo com a filha, Maria Flor, de 6 anos, fruto do casamento de Deborah com o também ator Hugo Moura.

“A gente leu um livro há pouco tempo que explica como os bebês chegaram. Esse livro é legal porque diz que a cegonha é legal, mas explica que a mamãe tem que ter ovário para ter filho... Explica tudo certinho”.