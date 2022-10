Piloto homenageia mãe durante voo e vídeo viraliza com mais de 8,5 milhões de visualizações

Foi antes da decolagem de um voo com destino à Cancún, no México, que o piloto Luis Eduardo Pita homenageou a mãe Eunice, carinhosamente chamada de "Dona Nice".

Sentada na primeira fileira, escutou os agradecimentos do filho e foi aplaudida pelos passageiros. O vídeo viralizou nas redes sociais e já registrava mais de 8,5 milhões de visualizações nesta terça-feira (4).

"Hoje temos uma cliente especial aqui conosco, que está sentada na fileira um, aqui na frente. Ela se chama dona Eunice. Ela que saiu do interior da Bahia 41 anos atrás, foi trabalhar de babá em São Paulo, teve seu filho, o criou sozinha e o formou piloto, que é esse que vos fala", iniciou.

Legenda: Dona Nice foi aplaudida por outros passageiros Foto: Reprodução/Instagram

Com orgulho, ele relembrou das dificuldades que a mãe precisou superar para criá-lo e formar o filho piloto. "Muito obrigada, mãe! Eu te amo".

Em uma antiga publicação no Instagram, do dia 8 de maio, Luis ainda relembrou que foi por conta do trabalho como babá que Nice conseguiu criá-lo e ajudar muitas pessoas da família.

Luis Eduardo Pita Piloto "Dedicou a vida para formar o filho, abrindo mão muitas vezes da própria vida! Sempre apoiando e acreditando, quando tudo que tínhamos era apenas um sonho e algumas maquetes de avião! Não foi fácil".

Por fim, deixou uma homenagem e gratidão a todas as mães que se dedicam para realizar os sonhos dos filhos.