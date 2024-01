Curada do câncer, Preta Gil fala do atual momento: ‘Prioridade sou eu’

Após passar por um ano difícil, com um tratamento de câncer e o anúncio da separação de Rodrigo Godoy, Preta Gil falou sobre o atual momento em entrevista ao Gshow, na segunda-feira (29), durante a Noite de Aclamação, em Salvador, evento de Léo Santana e Lore Importa.

“Prioridade sou eu, agora o foco sou eu, eu, eu. É um renascimento. Não deixa de ser, por vários motivos. Pelo tratamento, pelo emocional e pelo psicológico”.

A artista ainda afirmou que não pretende voltar a ser workaholic, como era antes do diagnóstico da doença. “Sem dúvidas não vai voltar a ser como era antes, de trabalhar muito e não me priorizar. Agora a prioridade sou eu”.

“Não deixei de trabalhar durante esse um ano, fiz coisas pontuais. Mas voltar àquela agenda louca, sem limites, isso realmente não vai acontecer. Eles vão ter a mim de forma plena, inteira e mais madura também”, acrescentou.

Em 2023, Preta descobriu um câncer no intestino. Meses depois, foi divulgado publicamente que seu marido a traiu com uma funcionária da artista. Preta já confirmou a traição do ex-marido, e falou em várias entrevistas sobre o sofrimento pós-divórcio.